В Израиле обеспокоены возможными намерениями США объявить перемирие с Ираном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти беспокоятся возможным развитием событий, при котором США на месяц могут ввести режим прекращения огня для переговоров с Тегераном, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в Израиле.

"По словам двух израильских источников, Израиль встревожен тем, что США могут объявить перемирие на месяц с целью способствовать переговорам с Ираном", - информирует телеканал.

Собеседники CNN отметили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведёт консультации на тему нынешней ситуации с руководителями сферы безопасности, а затем соберёт в среду вечером заседание кабинета безопасности.

Источники утверждают, что Нетаньяху получил предложение США в 15 пунктах, предназначенное для Ирана, по завершению конфликта. При этом израильские власти восприняли положительно некоторые положения проекта, в том числе по темам иранской ядерной программы и поддержки Тегераном проиранских сил в регионе.

Однако Израиль остаётся скептически настроенным относительно возможности получить в данный момент соглашение о решении кризиса. "Максимум, который Иран может желать дать, не дотягивает до минимума, который требуют США", - разъяснил один из собеседников.

Другой израильский военный источник добавил, что Израиль продолжает военное планирование, а изменений в операции США и Израиля против Ирана нет.

В среду CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников передавал, что Белый дом ведёт подготовку к возможным переговорам в Пакистане в эти выходные с целью обсудить пути выхода США из конфликта с Ираном.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США
