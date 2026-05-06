Anthropic получит доступ к мощностям масштабного дата-центра SpacexAI

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ИИ-стартап Anthropic заключил соглашение с компанией Илона Маска SpacexAI, позволяющее ему существенно расширить вычислительные мощности в условиях растущего спроса на его продукты, говорится в совместном сообщении компаний.

SpacexAI предоставит Anthropic доступ к мощностям своего масштабного дата-центра в Мемфисе, известного как Colossus 1,.

Anthropic планирует использовать эти мощности для прямого расширения ресурсов, доступных пользователям ее сервиса на тарифах Claude Pro и Claude Max. В компании отмечают, что партнерство со SpacexAI позволит ей "существенно" увеличить вычислительные мощности и уменьшить ограничения, предусмотренные в ее ИИ-продуктах.

SpacexAI отметила, что Anthropic также выразила заинтересованность в объединении усилий для создания орбитальной вычислительной инфраструктуры для ИИ мощностью в несколько гигаватт.

Вычислительные мощности, необходимые для обучения и поддержания работы ИИ-моделей следующего поколения, быстро растут и превосходят возможности, которые наземная инфраструктура энергоснабжения, земельные ресурсы и системы охлаждения способны обеспечить в требуемые сроки, отмечается в сообщении.