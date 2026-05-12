Поиск

РКН не планирует блокировать в РФ Minecraft

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в настоящее время не планирует блокировку популярной в мире компьютерной игры Minecraft, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так в ведомстве ответили на вопрос, не готовится ли РКН блокировка в РФ Minecraft в связи с тем, что, по соображениям СМИ, в ней могут привлекать детей к совершению киберпреступлений.

Minecraft Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

В Москве курьеров обязали ежедневно проходить фотоконтроль

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

 В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9350 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов