РКН не планирует блокировать в РФ Minecraft

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в настоящее время не планирует блокировку популярной в мире компьютерной игры Minecraft, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так в ведомстве ответили на вопрос, не готовится ли РКН блокировка в РФ Minecraft в связи с тем, что, по соображениям СМИ, в ней могут привлекать детей к совершению киберпреступлений.