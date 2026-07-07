Проект закона о развитии технологий ИИ в РФ принят Госдумой в первом чтении

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании отношений, возникающих в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий законопроект № 1271570-8 внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.

В соответствии с законопроектом, под такими моделями ИИ понимается программа для ЭВМ, основными характеристиками которой являются выполнение большого количества интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с человеком, предоставление информации, принятие решений или прогнозирование результатов по заданным человеком целям, а также содержание в такой программе не менее 1 млрд параметров.

Законопроектом определяются основные понятия, включая определение самой технологии, и принципы регулирования отношений, связанных с ИИ, предусматриваются полномочия президента, правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.

Законопроектом вводятся такие категории моделей искусственного интеллекта, как суверенные и национальные, - для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков таких моделей искусственного интеллекта, в том числе в части доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

В целях обеспечения прав граждан законопроектом предусматривается предоставление пользователям возможности размещения маркировки (информационного предупреждения) информационных материалов в аудио- и/или визуальной форме, созданных с использованием ИИ.

Учитывая важность вопроса безопасности применения ИИ на "чувствительных" объектах, таких как государственные информационные системы, законопроектом предусматриваются полномочия правительства РФ по установлению случаев, в которых допускается применение исключительно суверенных (или) национальных больших фундаментальных моделей.

Проект закона нацелен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в РФ, обеспечения государственной и технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании ИИ, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики, говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что законопроект разработан с учетом предложений бизнеса и направлен на создание условий для приоритетного развития отечественных ИИ-технологий.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, представляя инициативу в Госдуме, отметил, что ИИ-модели должны полностью соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. "Законопроект разрабатывался достаточно долго, прошел целый ряд обсуждений с регионами и бизнесом. Документ был существенно доработан с учетом обратной связи всех участников процесса. Важно, что законопроект не содержит никаких запретов. Наоборот, он создает наилучшие условия для развития отечественных ИИ-технологий", - сказал Григоренко. Он отметил, что в документе установлены критерии национальных и суверенных моделей. "Нам было важно "окрасить" именно российский ИИ, чтобы оказывать поддержку и стимулировать его внедрение в критически значимых сферах.

ИИ - это программа, которую обучили на гигантском количестве разнообразных данных (тексты, картинки, звуки т.д.), отмечается в пояснительной записке.

Там же приводятся примеры продуктов, основанных на применении ИИ. Это, в частности, российские решения - YandexGPT (Яндекс), GigaChat (Сбер), зарубежные - Gemeni (Google, США), ChatGPT (OpenAI, США), DeepSeek (DeepSeek AI, Китай).