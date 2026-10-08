Власти Пакистана опровергли сообщения об ударах по хуситам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В министерстве информации Пакистана в четверг назвали недостоверным сообщения издания The New York Times (NYT), согласно которым пакистанске ВВС принимают участие в ударах по хуситам.

"Сведения о действиях пакистанских ВВС против хуситов являются ложными и сфабрикованными", - приводит издание Dawn заявление министерства.

"Мы вновь призываем международные СМИ избегать надуманных сообщений о действиях пакистанских военных в рамках Мекканского оборонительного соглашения (...), потребности любого развертывания сил, если станет необходимо, предоставят соответствующие инстанции", - отметили в ведомстве.

Dawn напоминает, что ранее в министерстве также назвали "умозрительными" сообщения о переброске 30-40 тыс. пакистанских военных в Саудовскую Аравию.

В среду NYT передавало со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя сферы обороны Пакистана, что пакистанская авиация наносит удары по хуситам. Другой собеседник издания говорил, что пакистанские военные займутся уничтожением потенциала хуситов в области ракет и дронов, а не наземной операцией.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф отмечал, что пакистанские и турецкие военные находятся в регионе конфликта, но только саудовские войска участвуют в боях. В Управлении по связям с общественностью межведомственных служб в вооруженных сил Пакистана напоминали, что пакистанское военное присутствие в королевстве длится уже десятилетия.

5 октября Пакистан и Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности. Стороны осудили попытки хуситов нанести удары по саудовским городам Мекке и Медине, гражданским и экономическим объектам.

Источники в пакистанских службах безопасности сообщили в четверг агентству EFE, что Исламабад направил сотни военнослужащих в Саудовскую Аравию в связи с недавним обострением конфликта Эр-Ряда с хуситами.