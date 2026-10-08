Пакистан усилил военное присутствие в Саудовской Аравии из-за хуситов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Пакистана направили сотни военнослужащих в Саудовскую Аравию в связи с недавним обострением конфликта с хуситами в Йемене, сообщили агентству EFE источники в пакистанских службах безопасности.

"Пакистан десятилетиями сохранял военное присутствие в Саудовской Аравии в целях обучения и материально-технического обеспечения, но теперь туда направлены сотни дополнительных военнослужащих в рамках Мекканского соглашения об обороне", - сообщил сотрудник пакистанской службы безопасности на условиях анонимности.

По его словам, Пакистан готовится направить больше войск, хотя чиновник не уточнил, сколько военнослужащих уже прибыли и где они размещены. Чиновник также отказался предоставить информацию о размещении пакистанской авиации на базах в Эр-Рияде.

EFE отмечает, что о развертывании пакистанских войск в Саудовской Аравии стало известно после того, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились немедленно активировать пакт о совместной обороне в случае какой-либо угрозы.