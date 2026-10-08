Дамаск опроверг сообщения о просьбе Эр-Рияда к Сирии о военной помощи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что Саудовская Аравия запрашивала военную помощь Дамаска против хуситов, является недостоверной, заявил советник по связям со СМИ президента Сирии Ахмад Зейдан. Об этом пишет The National.

"Безопасность Королевства Саудовская Аравия, безопасность Персидского залива неотделимы от безопасности Сирии (...) но информация, распространяемая некоторыми СМИ о запросе королевства на отправку сирийских войск в Саудовскую Аравию или Йемен - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований", - сказал он.

Ранее в западных СМИ появлялись сообщения, будто сирийские власти изучают возможность предоставить военную помощь Эр-Рияду.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Сирии Ахмед аш-Шараа 6 октября провели переговоры в Эр-Рияде. По данным источников Axios, решения о переброске войск аш-Шараа еще не принял, но весьма вероятно, что он согласится на просьбу Эр-Рияда. Сирия в этом случае может направить в Йемен от 10 до 20 тысяч военнослужащих, сообщал Axios.

МИД Сирии 8 октября осудил атаки хуситов на королевство, в том числе против аэропортов в Эр-Рияде и Абхе.