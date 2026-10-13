Epic отложила релиз шутера с персонажами Disney

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Epic Games Inc. отложила дату релиза видеоигры, создаваемой в рамках совместного проекта с Walt Disney Co., и поручила разработчикам активнее использовать инструменты генеративного искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, выход шутера с персонажами из франшиз Marvel и Star Wars, был запланирован на март 2027 года, но теперь отложен на неопределенное время. Разработчикам игры было поручено внедрить подход AI First, при котором приоритет отдается искусственному интеллекту, и использовать для написания программного кода такие инструменты как Claude компании Anthropic.

"Больше никакого рукописного кода", - заявил один из руководителей проекта в служебной записке. Все графические материалы должны создаваться в рамках процессов, полностью основанных на применении ИИ, тогда как сотрудникам предстоит лишь контролировать эти процессы и направлять работу.

Как отмечают источники, заявление ошеломило некоторых разработчиков, которые шутили, что будут просить Claude самостоятельно находить и исправлять собственные ошибки. Некоторые выразили надежду, что компания изменит свое решение, поскольку инициатива не принесет результата, на который рассчитывает руководство.

Epic Games, создатель популярной игры Fortnite, и раньше активно продвигала внедрение ИИ в процессы своих подразделений, однако это первый случай, когда крупный издатель предпринимает попытку реализовать проект, в котором ИИ играет доминирующую роль.

В 2024 году Disney инвестировала $1,5 млрд в непубличную Epic и получила долю в ее капитале. Компании заключили партнерское соглашение, предусматривающее разработку ряда совместных видеоигр, первой из которых должен стать упомянутый шутер.

Работа над новой игрой продвигается медленнее, чем ожидалось, отчасти из-за того, что в Epic недооценили объем ресурсов и времени, необходимых для ее создания. В компании надеются, что использование ИИ поможет ускорить разработку.