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Anthropic вышла на выручку в $65 млрд в пересчете на год в преддверии IPO

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста доходов Anthropic ускоряются, и, исходя из показателей на конец июля, выручка ИИ-компании в пересчете на год превысила отметку в $65 млрд, сообщает Bloomberg. По словам источников агентства, Anthropic поделилась этими данными в ходе регулярных обновлений для инвесторов.

Компания, флагманским продуктом которой является ИИ-модель Claude, существенно усилила свои позиции на рынке за последний год благодаря запуску инструментов, упрощающих выполнение сложных задач, включая программирование, и сосредоточившись на продажах услуг корпоративным клиентам.

В конце 2025 года выручка Anthropic в пересчете на год составляла порядка $9 млрд. В мае компания сообщала, что этот показатель превысил $47 млрд.

В июне она направила предварительную заявку на проведение IPO Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и может разместить акции уже в октябре. Действующие акционеры Anthropic ожидают, что компания получит оценку в $2 трлн или выше в ходе IPO, писала Financial Times. В рамках майского инвестраунда Anthropic была оценена в $965 млрд.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что выручка в пересчете на год основного конкурента Anthropic - OpenAI, исходя из текущих показателей, превышает отметку в $40 млрд.

SEC Anthropic США Claude
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