"ЭР-Телеком" частично восстановил работу сервисов после сбоя

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ру") восстановило работу ключевых сервисов после зафиксированного 11 октября технического сбоя, некоторые ресурсы планируется восстановить в ближайшее время, говорится в сообщении компании.

"Оператор цифровых услуг "Дом.ру" завершает работы по восстановлению доступа к своим сервисам. Специалисты компании в круглосуточном режиме устраняют последствия технического сбоя, зафиксированного 11 октября", - говорится в сообщении.

В частности, на данный момент в штатном режиме функционируют сайт dom.ru, личный кабинет, медиаплатформа Movix.

В мобильном приложении "Умный Дом.ру" доступны ключевые функции. Мобильное приложение "Мой Дом.ру" планируется восстановить в ближайшее время.

Утром 11 октября в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура дата-центра "Яндекса" во Владимире, его работа полностью остановлена. На этом фоне была нарушена работа как сервисов самого "Яндекса", так и ряда сторонних ресурсов Рунета.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).