В Сбере теперь считают, что junior-разработчики останутся востребованы и при наличии ИИ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Опасения Сбера касательно нехватки простых задач для обучения junior-разработчиков из-за делегирования их искусственному интеллекту не оправдались, сотрудники начальных уровней смогли адаптироваться, заявил на Kazan Digital Week старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.

"Главный вопрос, который всех нас беспокоит: а как же мы будем воспитывать новых специалистов, если нет простых задач, их забирает искусственный интеллект? (...) То, что мы сейчас на самом деле видим, что молодое поколение, которое приходит, которое пользуется либо сберовскими сервисами, либо яндексовскими, либо общедоступными, для самостоятельной разработки, прекрасно адаптируется в компании, начинает вести генеративную разработку, управляя агентной системой, и вполне показывает хорошие результаты", - сказал он.

"То главное опасение, которое у нас было в течение всего этого года, что junior-специалистам не на чем учиться, все их простые задачи забрал искусственный интеллект, они никогда в компании не получат специализации и не станут сеньорами, - похоже, что нет. Похоже, просто учиться они будут, условно говоря, не копать лопатой канавы, а работать на экскаваторе, начиная просто с простых задач. Примерно так это видится на текущий момент у нас", - добавил он.

По его словам, численность IT-специалистов в Сбере с 2024 года составляет 50 тысяч человек, ежедневно они потребляют порядка 750 млрд токенов для создания продуктов.

"Мы действительно перестали расти. То есть наша численность как блока приблизительно статична, вот, текущая стратегия, которая началась в двадцать четвертом году", - сказал Меньшов.

Сбербанк 12 ноября на дне инвестора подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую на 2027-2029 годы.