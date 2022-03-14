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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Минпромторг РФ назвал неактуальным вопрос о разрешении "пиратского" ПО для госзаказчиков

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Предложение о предоставлении госзаказчикам (ведомства всех уровней, бюджетные учреждения, казенные предприятия и т.п. - ИФ) права на использование нелицензированных в РФ версий программного обеспечения (ПО) иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, является устаревшим, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Ранее источник, знакомый с предложениями министерства для включения в единый план по реализации антикризисных мер, сообщил, что положения КоАП РФ и УК РФ могут быть дополнены нормами, предусматривающими возможность принудительного использования нелицензионного софта в условиях санкционных ограничений.

"Использована старая версия документа, и конкретно это предложение в настоящий момент не актуально", - прокомментировали в Минпромторге данную идею.

В начале марта СМИ сообщили, что в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в правительстве РФ обсуждают возможность снятия ответственности за использование нелицензионного ПО.

Тогда же Минцифры заявило, что не вносило и не поддерживает предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их, - говорилось в сообщении ведомства. - Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса".

Минпромторг

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