Минцифры будет поддерживать IT-разработчиков на фоне ухода зарубежных компаний из РФ

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не ожидает проблем с трудоустройством IT-специалистов, работавших на покидающие российский рынок иностранные компании - спрос на разработчиков среди российских компаний очень высок, да и министерство будет оказывать им поддержку, заявил журналистам замглавы Минцифры Максим Паршин.

"И раньше, и сейчас как одну из основных проблем всегда называют дефицит кадров на нашем рынке. Сейчас идет такое огромное переформатирование рынка - с учетом того, что какие-то западные компании заявляют, что покидают рынок. Так вот я хочу заверить всех IT-специалистов, что никто не останется без работы, потому что запрос со стороны российских IT-компаний настолько большой, что все без исключения найдут работу и будут трудоустроены", - сказал Паршин на пресс-конференции во вторник.

"Мы же со своей стороны, я имею в виду Минцифры, будем обеспечивать как поддержку спроса на отечественные IT-решения, так и поддержку наших ведущих разработчиков", - добавил замминистра.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская в свою очередь высказала мнение, что в России стоит ожидать снижения дефицита IT-кадров.

"Мы, действительно, испытываем давно дефицит кадров. Но в значительной степени этот дефицит был вызван тем, что последние три года у нас была очень мощная цифровизация - и многие разработки, которые делались, они иногда параллелились, делалась цифровизация ради цифровизации. Я думаю, что много таких проектов "отвалится" и это позволит полностью переформатировать рынок. То есть слетит некая "шелуха" и, с одной стороны, конечно, востребованным специалистам будет найдено место, но, с другой стороны, надо понимать, что, по моей оценке, такое давление дефицита несколько снизится. И поэтому ждать, что у нас будет дальнейший рост дефицита, я считаю, что это неправильно", - сказала она.