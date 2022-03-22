Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Google в последние дни начал "потихоньку" переводить сотрудников из России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с решением компании.

По данным источников издания, численность сотрудников московского офиса Google составляет 244 человека. Компания пока не закрывает офис в РФ, на данный момент она помогла переехать тем сотрудникам, кто заинтересован в переезде, сообщили источники агентства.

Кроме того, по данным источника Bloomberg, американский интернет-гигант перевез сотрудников и из украинского офиса, где на компанию работали 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания уведомила сотрудников о том, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам на Украине, пишет издание.