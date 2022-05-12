Internet Archive грозит 4 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещенного контента

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении американской организации Internet Archive из-за ее отказа удалить запрещенный в РФ контент.

"В суд поступил административный материал в отношении некоммерческой организации Internet Archive, обвиняемой в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Судебное заседание пройдет 16 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей.

Претензии к Internet Archive в РФ

По данным суда, претензии Роскомнадзора связаны с неудалением информации, признанной судами экстремисткой и запрещенной на территории страны. В том числе, речь идет о распространении информации о способах изготовления взрывных веществ и взрывных устройств.

Согласно открытым источникам, Internet Archive была основана в 1996 году в Сан-Франциско американским программистом Брюстером Кейлом. Целью архива является предоставление всеобщего доступа к накопленной в интернете информации. Коллекция Internet Archive состоит из множества архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио и видео файлов, игр, программного обеспечения.

Штрафы крупнейших интернет-компаний в РФ

С начала прошлого года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.