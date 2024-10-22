Internet Archive оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в административном правонарушении - неудалении запрещенного в России контента - и оштрафовал ее.

"Internet Archive признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещённого контента), организации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Internet Archive несколько раз штрафовали на 800 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, выразившееся в том числе в отказе удалить страницы об изготовлении "коктейля Молотова", взрывных устройств, а также статей, признанных экстремистскими, где разжигается ненависть по отношению к русским, страниц с экстремистской литературой и страниц с антисемитскими материалами.

Internet Archive - некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско американским программистом Брюстером Кейлом. Организация предоставляет всеобщий доступ к накопленной в Интернете информации.