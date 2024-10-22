Поиск

Internet Archive оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в административном правонарушении - неудалении запрещенного в России контента - и оштрафовал ее.

"Internet Archive признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещённого контента), организации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Internet Archive несколько раз штрафовали на 800 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, выразившееся в том числе в отказе удалить страницы об изготовлении "коктейля Молотова", взрывных устройств, а также статей, признанных экстремистскими, где разжигается ненависть по отношению к русским, страниц с экстремистской литературой и страниц с антисемитскими материалами.

Internet Archive - некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско американским программистом Брюстером Кейлом. Организация предоставляет всеобщий доступ к накопленной в Интернете информации.

Internet Archive Сан-Франциско США Таганский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2025 году

Принят закон о праве кабмина увеличить расходы бюджета-2024 на 1,5 трлн руб.

Принят закон о праве кабмина увеличить расходы бюджета-2024 на 1,5 трлн руб.

Дума одобрила в I чтении блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Дума одобрила в I чтении блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Проект о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов принят в I чтении

Путин и Моди проводят переговоры в Казани

Путин и Моди проводят переговоры в Казани

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });