YouTube восстановил аккаунт телеканала "ЛенТВ24"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - YouTube после повторной проверки восстановил аккаунт санкт-петербургского телеканала "ЛенТВ24", разблокировать который от Google требовал Роскомнадзор (РКН).

"Ютуб вернул наш канал", - говорится в телеграм-канале телеканала.

В копии уведомления от видеохостинга, которым сопровождается сообщение сказано, что повторная проверка показала отсутствие нарушений условий пользования в YouTube-аккаунте "ЛенТВ24", в связи с чем он был разблокирован.

"Мы тщательно следим за соблюдением правил сообщества, ведь они помогают нам поддерживать безопасность на YouTube. К сожалению, иногда наши специалисты допускают ошибки. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание", - говорится в уведомлении.

В настоящее время YouTube-канал "ЛенТВ24" доступен, убедился "Интерфакс".

Ранее в четверг РКН потребовал от компании Google разблокировать аккаунт телеканала "ЛенТВ24" на YouTube и пояснить причину ограничения доступа к нему. В ведомстве назвали действия YouTube актом цензуры. Накануне представители "ЛенТВ24" сообщили о блокировке своего аккаунта на YouTube. Причиной блокировки, согласно уведомлению видеохостинга, послужила трансляция мероприятий, посвященных Дню Победы.