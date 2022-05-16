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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Минцифры предложило смягчить критерии включения в реестр российского ПО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает сделать "приоритетным критерием" включения в реестр отечественного ПО не долю участия российского лица в разработчике софта, а контроль его деятельности российскими лицами. Письмо с соответствующим предложением глава министерства Максут Шадаев направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко 26 апреля, сообщает "Коммерсантъ".

В настоящее время в реестр отечественного ПО могут включаться разработки, если доля участия российского лица в разработчике составляет не менее 50%.

Действующие правила не позволяют "достаточному количеству российских компаний" внести продукты в реестр отечественного ПО, указано в письме.

По данным газеты, Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития.

При этом в Минэкономразвития поддерживают уточнение требований, сообщил "Коммерсанту" глава департамента развития цифровой экономики министерства Анатолий Дюбанов. По его словам, это позволит включить в реестр продукты разработчиков, "акции которых находятся в свободном обращении на бирже", а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу.

В реестр отечественного ПО включено более 13 тыс. продуктов от 4,2 тыс. правообладателей. Он действует с 2016 года. Включение в реестр дает правообладателям преференции при участии в закупках и возможность получать налоговые льготы.

Минцифры
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