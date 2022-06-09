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"Почта России" получила статус IT-компании

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" внесено в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры, сообщила компания. Там ожидают, что это позволит сотрудникам рассчитывать на ряд льгот, которые государство предусмотрело для айтишников. В компании не уточнили, какие именно льготы имеются в виду.

Для российского IT-сектора принят целый ряд мер поддержки: помимо налоговых льгот и льготных кредитов, это отсрочка от призыва в армию для сотрудников, а также льготная ипотека.

Льготы предусмотрены для компаний, которые имеют аккредитацию в Минцифры; используют при оказании новых видов услуг (АВС, реклама, классифайды, EdTech) программные продукты, зарегистрированные в реестре российского ПО; и доля профильной IT-выручки которых составляет 70% от общего объема доходов.

Как сообщила "Почта России", в 2021 году IT-сервисы (портал pochta.ru, мобильное приложение, электронные заказные письма и другие) принесли компании почти четверть всех доходов - 52,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует к середине лета определиться с перечнем требований для банков и иных организаций не из сферы информационных технологий на получение льгот для IT-специалистов.

"Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень IT-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки. Скорее всего, в рамках аккредитации будет два требования: доля IT-сотрудников в численности сотрудников компании и доля расходов на IT. Для того, чтобы банк или университет признали IT-организацией, он должен будет отвечать этим требованиям. Думаю, мы к середине лета придем к итоговому решению", - говорил в конце мая глава Минцифры Максут Шадаев.

"В последние годы мы кардинально изменили в "Почте" подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в "цифру". Включение в реестр IT-компаний - это знак того, что мы движемся в правильном направлении", - приводятся в сообщении "Почты России" слова ее гендиректора Максима Акимова.

Почта России Минцифры Максим Акимов Максут Шадаев.
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