Минцифры заявило об отсутствии у РФ планов закрываться от глобального интернета

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Закрываться ни от кого мы не хотим. Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети", - сказал Шадаев во вторник в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".

По мнению министра, Россия должна научиться "более тонко фильтровать" информацию в интернете. "Мы должны выстраивать барьеры, чтобы не было чрезмерного давления на пользователей", - уточнил чиновник.

Шадаев напомнил, что принято решение по ограничению доступа к ряду сайтов, которые использовались для "доставки российским пользователям токсичного контента".

"Эти вынужденные решения меня, безусловно, расстраивают. Я считаю, что это в моменте правильно, но это не должно становиться общей практикой", - добавил министр.