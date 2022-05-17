Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Минцифры заявило об отсутствии у РФ планов закрываться от глобального интернета

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Закрываться ни от кого мы не хотим. Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети", - сказал Шадаев во вторник в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".

DigitalГлава Минцифры заявил об отсутствии планов закрытия YouTube в РоссииЧитать подробнее

По мнению министра, Россия должна научиться "более тонко фильтровать" информацию в интернете. "Мы должны выстраивать барьеры, чтобы не было чрезмерного давления на пользователей", - уточнил чиновник.

Шадаев напомнил, что принято решение по ограничению доступа к ряду сайтов, которые использовались для "доставки российским пользователям токсичного контента".

"Эти вынужденные решения меня, безусловно, расстраивают. Я считаю, что это в моменте правильно, но это не должно становиться общей практикой", - добавил министр.

Минцифры Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не исключили возможности разблокировки Instagram в РФ в будущем

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

"Радио Свобода" грозит еще 80 млн руб. штрафа за неудаление фейков о спецоперации

Запущен российский магазин приложений NashStore

РКН объявил о почти 100% эффективности блокировок Facebook и Instagram

"Ростелеком" свернет программу ADR с 8 июля

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор

Диагноз: телемедицина. Почему буксует запуск медицинских "песочниц". Обзор

Rutube заработал после атаки хакеров

Минцифры РФ приступило к созданию единого хранилища обезличенных данных

Минцифры РФ приступило к созданию единого хранилища обезличенных данных

Гендиректор Rutube пообещал восстановить работу видеохостинга в среду

Гендиректор Rutube пообещал восстановить работу видеохостинга в среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });