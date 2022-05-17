Британский сайт Interactive Brokers заблокирован в РФ из-за недостоверных данных

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers по требованию Генпрокуратуры из-за недостоверной информации по финансовой тематике, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу interactivebrokers.co.uk, так как на нем размещалась недостоверная общественно-значимая информация по финансовой тематике", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2021 года сайты с противоправной информацией в финансовой сфере блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

"В данном случае Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры в части, касающейся технических аспектов ограничения доступа к ресурсу. По поводу оснований ограничения доступа следует обратиться в Банк России", - уточнили в РКН.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничивается доступ к сайту interactivebrokers.co.uk по требованию Генпрокуратуры от 13 мая.

При этом глобальный сайт в домене ".com" остаётся доступен в РФ, убедился "Интерфакс".

ЦБ РФ с 1 июня 2021 года начал на своем сайте публикацию списка организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Среди компаний, которые были внесены в этот список, - американский брокер Interactive Brokers (IB).

Банк России прокомментировал внесение американского брокера IB в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финрынке: по закону "О рынке ценных бумаг" на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены реестры регулятора. Если иностранная компания не имеет лицензии Банка России, но ориентирована на работу с российской аудиторией - это является критерием для внесения компании в список.