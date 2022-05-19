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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Росатом" к 2025 году полностью перейдет на Astra Linux

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" намерен до конца 2024 года перевести все рабочие места на отечественную операционную систему Astra Linux заявил на конференции "Импортозамещение ПО: время возможностей" замгендиректора госкорпорации по информационным технологиям Илья Холкин.

"На конец 2024 года мы планируем, честно говоря, это такая очень амбициозная для нас задача, 100% смигрировать в единое информационное пространство. Это будет в районе 120-130 тысяч рабочих мест. Это весь контур, это больше 300 предприятий по всей стране", - сказал он.

В конце года на Astra Linux в корпорации перевели более 30 тысяч рабочих мест, до конца этого года планируется достигнуть отметки 80 тысяч.

У "Росатома" есть сложности с интеграцией инженерного ПО в новый импортозамещенный IT-ландшафт, признал топ-менеджер.

"Сейчас мы активно работаем с производителями, с вендорами программного обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под новые операционные системы для того, чтобы максимально плотно интегрировать это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые IT-решения", - подчеркнул он.

Astra Linux - российская операционная система на базе ядра Linux, в России внедряется как альтернатива Microsoft Windows.

В конце 2021 года регулятор разрешил "Росатому" продлить импортозамещение по линии ПО. Госкорпорация объявила о приобретении лицензий на использование софта немецкого разработчика SAP. В апреле 2022 года SAP ушла с российского рынка.

Росатом Astra Linux Илья Холкин
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