Минцифры не подтвердило сообщения об увольнениях украинских айтишников из компаний РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе IT-специалистов украинского происхождения на другие должности и предупреждает о недопустимости такой дискриминации, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Министерство не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов. Вместе с тем предупреждаем IT-компании о недопустимости такой практики дискриминации", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник СМИ сообщили о том, что российские компании начали увольнять или переводить на более "низкие" должности IT-специалистов украинского происхождения.