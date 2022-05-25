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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Минцифры пригрозило IT-компаниям лишением льгот за увольнение украинских сотрудников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минцифры предупредило IT-компании, что будет лишать аккредитации, дающей право на получение льгот, в случае увольнения сотрудников с украинским гражданством.

"Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось о практике массовых увольнений или принудительного перевода украинских сотрудников на другие должности в российских IT-компаниях из-за соображений информационной безопасности. В Минцифры эту информацию опровергли и заявили о недопустимости такой дискриминации.

Минцифры
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