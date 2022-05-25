ЦБ зафиксировал в марте рекордное число кибератак на российские банки

Нанести вред банкам не удалось, в том числе благодаря проводимым киберучениям

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России в марте зафиксировал рекордное число крупных кибератак на финансовые организации, их было больше 370, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"Объём роста кибератак очень значительный, особенно с февраля месяца, до 20 раз выросло количество атак на кредитные организации, причём мы сейчас ведём речь о крупных атаках. Сейчас рекорд принадлежит марту месяцу - более 370 кибератак произошло на финансовые организации, притом что в марте прошлого года таких атак было менее 30", - сказал Зубарев.

По его словам, своих целей злоумышленники не достигли. Нанести какой-либо значимый ущерб банкам у них не получилось, благодаря организованным ЦБ киберучениям, другим мерам регулятора и налаженному взамодействию между ФСТЭК, ФСБ, Минцифры, ГосСОПКА, а также благодаря другим мерам регулятора.

"Сейчас мы будем запускать новую серию киберучений, модернизировать их сценарий, будем использовать сценарий реальных кибератак, с которыми сейчас сталкиваются кредитные организации, для того, чтобы в режиме, приближенном к боевому, тренироваться на других кредитно-финансовых организациях", - сказал Зубарев.

Учения планируется начать во второй половине текущего года, в них примет участие максимальное количество банков, уточнил зампред ЦБ.

Ранее он говорил, что с 24 февраля по 12 апреля на инфраструктуру финансовой отрасли было совершено 265 крупных DDOS-атак, что в 22 раза больше, чем в период с 1 января по 23 февраля.

Весной 2021 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что киберучения для оценки защищенности российских банков от хакеров будут проходить дважды в год. Как ранее заявлял ЦБ, такие учения хорошо показывают, как и насколько быстро организация может выявить атаку, локализовать ее, оценить масштаб проблемы и ликвидировать последствия.