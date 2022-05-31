Глава Минцифры не увидел рисков в переходе компаний РФ на азиатский софт

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Переход отечественных заказчиков в сфере информационных технологий на азиатские IT-решения не повлечет существенных рисков, считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Рисков не вижу сверхбольших по переходу на азиатский софт", - сказал Шадаев на TAdviser Summit в Москве во вторник.

Комментируя ситуацию с готовым оборудованием для IT-решений в РФ, Шадаев отметил, что с ним "будут сложности". Вместе с тем он отметил, что в РФ поставляются необходимые комплектующие, несмотря на сложности с логистикой.

"Наиболее вероятным является завоз комплектующих и сборка здесь", - уточнил министр.

Шадаев добавил, что сейчас производители оборудования смотрят на Азию как на канал поставки комплектующих и, "пока не заработает наша программа радиоэлектроники, микроэлектроники, они будут туда смотреть".