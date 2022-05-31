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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Глава Минцифры не увидел рисков в переходе компаний РФ на азиатский софт

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Переход отечественных заказчиков в сфере информационных технологий на азиатские IT-решения не повлечет существенных рисков, считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Рисков не вижу сверхбольших по переходу на азиатский софт", - сказал Шадаев на TAdviser Summit в Москве во вторник.

Комментируя ситуацию с готовым оборудованием для IT-решений в РФ, Шадаев отметил, что с ним "будут сложности". Вместе с тем он отметил, что в РФ поставляются необходимые комплектующие, несмотря на сложности с логистикой.

"Наиболее вероятным является завоз комплектующих и сборка здесь", - уточнил министр.

Шадаев добавил, что сейчас производители оборудования смотрят на Азию как на канал поставки комплектующих и, "пока не заработает наша программа радиоэлектроники, микроэлектроники, они будут туда смотреть".

Минцифры Максут Шадаев
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