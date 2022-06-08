Минцифры предложило повысить пошлины на телеком-лицензии с 7,5 тыс. до 1 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер госпошлины на 9 видов лицензий на услуги связи до 1 млн рублей с 7,5 тыс., что позволит бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством.

"Увеличение госпошлины до 1 млн рублей не позволит операторам, нарушающим законодательство, с легкостью получать новые лицензии. Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг", - поясняет Минцифры суть инициативы в своем телеграм-канале.

Как говорится в сообщении, в России около 10 тыс. операторов, которые предоставляют услуги связи. "Сейчас получить лицензию можно всего за 7,5 тыс. рублей. Недобросовестные операторы пользуются этим: например, когда Роскомнадзор выявил нарушение, операторы не оплачивают штраф, а пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую. Это проще, чем оплатить штраф", - поясняет министерства.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива поможет и в борьбе с телефонным мошенничеством.

"Значительное число небольших операторов связи, особенно в регионах, зарабатывают на предоставлении заведомо сомнительных услуг, таких как пропуск подменных номеров или создание так называемых виртуальных мини-АТС. При этом в виртуальных АТС отсутствуют процедуры идентификации личности абонента. Обнаружение и пресечение такой деятельности результатов не дает, поскольку создаются новые юридические лица, которые оформляют новые лицензии на оказание услуг связи", - говорится в пояснительной записке.

Мошеннические звонки зачастую осуществляются с использованием подмены входящего телефонного номера, изменения номера, отображаемого на экране мобильного телефона абонента, который получает входящий звонок.

В настоящее время за неисполнение оператором связи обязанности по передаче в неизменном виде абонентского номера предусмотрен штраф до 1 млн рублей. То есть нынешняя стоимость получения новой лицензии несоизмерима с размером штрафа, оператору проще получить новую лицензию.

По данным Минцифры, в 2021 году 1150 лицензий прекращено в соответствии с заявлением лицензиата, а оформлено по заявлению новых лицензий - 2923. За 2020-2021 гг. количество прекращенных и вновь оформленных одним и тем же оператором связи лицензий на оказание услуг связи составило 397.

"Увеличение стоимости получения лицензий в области связи приведет к значительному сокращению недобросовестных операторов связи, а также формированию надежных операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу", - говорится в пояснительной записке.

Минцифры уточняет, что нововведение коснется только новых операторов. Операторы, которые уже имеют лицензии, будут продлевать их на прежних условиях - за 750 рублей. Действует лицензия до пяти лет.