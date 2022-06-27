В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний Option намерена построить в Ростовской области завод по выпуску радиоэлектронной продукции к апрелю-маю 2023 года, сообщил технический директор ГК Олег Осипов на заседании областного совета по инвестициям. Мощность предприятия составит до 150 тысяч ноутбуков в год

На выполнение первого этапа проекта инвестор потратит 800 млн рублей. К 2024 году планируется увеличение инвестиций до 2,5 млрд рублей.

По словам Осипова, выручка в первый год работы ожидается на уровне 3 млрд рублей, а через три года предполагается ее увеличение в два раза.

"Строительство предприятия по импортозамещению на территории Ростовской области позволит в дальнейшем создать в регионе IT-кластер", - отметил он.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале, строительство завода позволит создать порядка 100 рабочих мест.

"Таким образом, производство ноутбуков отечественной сборки станет возможным в донской столице уже в 2024 году, что особенно актуально в условиях внешнего санкционного давления", - отметил Логвиненко.

До завершения строительства основного производства детали корпуса ноутбуков и упаковка будут выпускать в городе Ессентуки на базе завода "Бештау Электроникс".

ООО "Бештау Электроникс" планировало в июне 2022 года ввести в эксплуатацию завод по производству компьютерного оборудования и периферии в Ессентуках. Строительство завода стоимостью более 600 млн рублей началось в октябре 2021 года.

ГК Option 20 лет работает на российском рынке электронной техники и IT-решений. В России у группы есть сборочная SMT-линия (линия поверхностного монтажа) для производства материнских плат, SSD-дисков, блоков питания и линию термопластавтоматов (ТПА) для производства пластиковых корпусов для ПК, ноутбуков и моноблоков.