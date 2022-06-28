Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Минпромторг РФ введет балльную систему оценки телеком-оборудования и медтехники

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен ввести балльную систему для оценки телекоммуникационного оборудования и медицинской техники, заявил замглавы ведомства Василий Шпак.

"Готовимся в ближайшее время многострадальную нашу балльную систему в вычислительной технике принять. Вслед за ней в обязательном порядке примем балльную систему в телекоммуникационном оборудовании. Дальше пойдет медтехника, дальше пойдет все остальное", - сказал Шпак на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости" во вторник.

По его словам, в июле министерство запустит выдачу субсидий на разработку радиоэлектронной аппаратуры. В настоящее время уже идет конкурс на субсидирование затрат на разработку электронной компонентной базы и модулей.

Разработка балльной системы в России ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации радиоэлектроники и определять, какая продукция может войти в реестр российской радиоэлектронной продукции. Как заявлял Шпак в интервью "Интерфаксу", балльная система предусматривает ежегодное увеличение "проходного" балла для признания продукции российской.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

В России заблокировали сайт британского издания The Telegraph

Telegram объявил о запуске Premium-подписки

Telegram объявил о запуске Premium-подписки
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });