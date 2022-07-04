Минцифры объяснило отказы принять заявления на оформление FAN ID плохими фото

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Минцифры подтвердили, что некоторые пользователи портала Госуслуг не смогли подать заявление на оформление электронной Карты болельщика, это случилось потому, что они загрузили в сервис фотографию ненадлежащего качества.

"Техспециалисты в настоящий момент дополнительно перепроверяют все поданные заявления на соответствие загруженных фотографий требуемым характеристикам. Пользователи, у которых не получилось с первого раза загрузить данные, получат разъяснения в личном кабинете или на электронную почту о порядке действий", - заявил через пресс-службу замминистра цифрового развития Олег Пак.

Гражданам дополнительно сообщат о требованиях к формату фотоснимков. Подробные требования и примеры корректных фото можно посмотреть на старте оформления заявки, кликнув на раскрывающийся список "Фото", уточнили в министерстве.

В ведомстве заверили, что сервис работает штатно и принимает заявления. Время обработки и проверки данных может занять до 72 часов.

Карта болельщика сначала будет обязательна для посещения домашних матчей Российской премьер-лиги на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники РПЛ. Перечень спортивных мероприятий, на которые будут пускать по FAN ID, будет определять правительство.

Из вступившего в силу закона следует, что отказать в оформлении карты болельщика могут за былые нарушения, гражданам, которым суд ранее запретил посещать спортивные мероприятия и тем, кого власти подозревают в способности совершать противоправные действия. Также в этом могут отказать, если отказ необходим в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства или общественного порядка.

Цифровую Карту болельщика для помещения футбольных матчей можно оформить через личный кабинет на портале госуслуг с 4 июля.