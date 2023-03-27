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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

В Кремле считают решение вопроса о Fan ID прерогативой спортивных властей и спецслужб

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство спорта и российские службы безопасности должны решать, нуждается ли система Fan ID в корректировке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это прерогатива наших спортивных властей и служб безопасности. Именно они должны принимать решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нуждается ли эта система в корректировке.

"Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы Fan ID существовало. Дальше это их прерогатива", - подчеркнул он.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клуба выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы FAN ID.

Дмитрий Песков Fan ID
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