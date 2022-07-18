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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

HeadHunter стал миноритарием сервиса кадрового электронного документооборота

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - HeadHunter получил миноритарную долю в компании-разработчике платформы кадрового электронного документооборота HRlink, сообщила рекрутинговая компания.

Инвестиции в платформу составили 100 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", HeadHunter получил 9,09% HRlink (ООО "Инновации в управлении кадрами"). Другие совладельцы компании - физлица, крупнейшим акционером юрлица является его гендиректор Дмитрий Аржевский, владеющий 36,36%.

"Решение об инвестиции в HRlink является логичным этапом нашей стратегии по созданию экосистемы корпоративных HR-Tech сервисов вокруг платформы hh.ru", - прокомментировал через пресс-службу замгендиректора HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

HRlink основана в 2020 году. Согласно пресс-релизу HeadHunter, сервис работает с более 500 крупными и средними компаниями. В 2021 году выручка HRlink достигла 100 млн рублей. Компания ожидает трехкратного роста выручки по итогам 2022 года.

HeadHunter HRlink Дмитрий Аржевский Дмитрий Сергиенков
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