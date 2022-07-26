Правительство РФ просубсидирует подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит субсидии на программу повышения квалификации специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Речь идет о специальной годичной программе, организованной Университетом 2035. Она стартует 1 сентября 2022 года. Обучение будет проходить в дистанционном формате. При стоимости обучения – 95-110 тыс. рублей на человека, государство будет софинансировать до 85 тыс. рублей. То есть для самих участников программы курс будет максимально бюджетным", - говорится в сообщении пресс-службы правительства во вторник.

В качестве лекторов выступят преподаватели ведущих вузов страны. Слушатели смогут повысить свою квалификацию по специальностям "Аналитик данных", "Инженер данных", "Технический аналитик", "Архитектор в области искусственного интеллекта" и "Архитектор данных".

Общий объем финансирования программы на три года составит 575 млн рублей. Средства на неё заложены в федеральном проекте "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Предполагается, что до 2024 года свою квалификацию по программе повысят более 6,4 тыс. человек.

Кроме того, правительство просубсидирует дополнительное обучение школьников 7-11-х классов по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. На эти цели выделяется 415 млн рублей. Оператором программ станет президентский фонд "Талант и успех".