FT сообщила о переговорах о слиянии спутниковых операторов SES и Intelsat
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Люксембургский оператор спутниковой связи SES SA ведет переговоры о слиянии с американским конкурентом Intelsat SA, пишет Financial Times.
По словам источников издания, компании активно обсуждают структуру потенциальной сделки. Тем не менее, переговоры находятся на ранней стадии и нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто.
На прошлой неделе французский спутниковый оператор Eutelsat объявил о покупке британского представителя данной отрасли OneWeb.