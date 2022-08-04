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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

FT сообщила о переговорах о слиянии спутниковых операторов SES и Intelsat

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Люксембургский оператор спутниковой связи SES SA ведет переговоры о слиянии с американским конкурентом Intelsat SA, пишет Financial Times.

По словам источников издания, компании активно обсуждают структуру потенциальной сделки. Тем не менее, переговоры находятся на ранней стадии и нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто.

На прошлой неделе французский спутниковый оператор Eutelsat объявил о покупке британского представителя данной отрасли OneWeb.

США Люксембург SES Intelsat
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