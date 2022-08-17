Аналитики ждут спада поставок смартфонов в Россию на 35% в 2022 году

В первом полугодии поставки смартфонов упали на 38%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в Россию по итогам 2022 года сократятся на 35% с 35,2 млн штук в 2021 году, следует из отчета аналитического центра GS Group.

По итогам I полугодия 2022 года поставки смартфонов в Россию упали на 38% - до 9,9 млн штук с 16 млн. Как объясняют аналитики, это произошло из-за "внезапного бегства" Samsung и Apple, доля которых на российском рынке весной 2021 года составляла 43%; заменить их пока не успели.

"Если в первой половине 2021 года импорт смартфонов в Россию составлял в среднем 2,7 млн штук, то весной 2022 года он упал в три раза - до 0,9 млн штук в месяц, а в июне начался подъем - 1,3 млн штук, то есть уже в два раза ниже нормы, при этом рост только частично объясняется налаживанием параллельного импорта", - говорится в отчете.

Как считают аналитики, спрос на смартфоны и их поставки временно снизился не из-за падения покупательской способности или дефицита в магазинах, а из-за дезориентированности покупателей. В GS Group ожидают, что ситуация нормализуется к концу осени.

"Тем не менее, четыре месяца бездействия не пройдут без следа, поэтому в базовом сценарии по итогам 2022 года поставки смартфонов снизятся на 35%", - прогнозируют авторы отчета.

Также они отмечают изменение ценовой структуры российского рынка смартфонов: нижний и верхний его сегменты сжимаются сильнее, чем средний. Так, поставки в нижнем ценовом сегменте (смартфоны ценой до 10 тысяч рублей) упали на 56% - до 2,7 млн штук. Поставки смартфонов в среднем сегменте (от 10 до 30 тысяч рублей) сократились на 24% - до 5,5 млн штук. Импорт смартфонов в верхнем сегменте (смартфоны от 30 тысяч рублей) снизился на 38% - до 1,6 млн штук. "В результате, по нашим оценкам, доля нижнего сегмента упала с 38% до 27%, средний сегмент теперь занимает 56% (было 46%), а доля верхнего не изменилась - 17%", - говорится в отчете.

По оценке аналитиков, параллельный импорт медленно растет и в июне 2022 года составил 10,5% от всех ввезенных в Россию смартфонов (или 18,1% в денежном выражении).

"Очевидно, что, несмотря на рост объемов параллельного импорта, для рынка смартфонов он не станет панацеей, как минимум для Samsung и Apple. Поэтому нас ожидает появление новых брендов, в основном из Китая. Тем не менее, у российских компаний, в частности у ритейлеров, есть хорошие шансы развивать собственные бренды смартфонов, в том числе для среднего ценового сегмента, с последующим переносом производства в Россию", - комментирует ситуацию руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

В целом импорт мобильных телефонов в Россию за 6 месяцев 2022 года составил 15 млн штук, сократившись на 26%. Больше половины этого объема привезли в январе и феврале 2022 года (8,6 млн штук). Доля смартфонов составила 66%, что соответствует уровню 2018 года.

Объем поставок кнопочных мобильных телефонов вырос на 21% - до 5,1 млн штук. "Однако это вовсе не означает, что происходит обратная замена смартфонов кнопочными мобильниками. Импорт кнопочных мобильных телефонов вырос в 2022 году за счет поставок в январе и феврале 2022 года (2,8 млн штук). Импортеры заказали эти объемы еще в конце 2021 года, опасаясь сбоев в производстве на заводах в Китае или в морской логистике из-за пандемии. Далее поставки нормализовались: 0,5-0,7 млн штук в месяц", - отмечают аналитики.