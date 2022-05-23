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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале

Поставки смартфонов при этом сократились на 14%

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года импорт в Россию кнопочных телефонов вырос на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%, говорится в отчете GS Group.

В натуральном выражении поставки кнопочных телефонов составили 3,5 млн штук, смартфонов - 6,8 млн штук.

Оборот кнопочных телефонов вырос с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей, однако произошло это только за счет роста количества устройств (на 43%). "Кнопочные мобильные телефоны - это единственный сегмент, где реальные цены упали (на 2% в рублях и на 16% в - в долларах), отмечает GS Group.

В целом в Россию в январе-марте ввезли 10,3 млн мобильных телефонов, что соответствует объему импорта в 2020 и 2021 году. Доля смартфонов в общем объеме упала до 66% с 76% в I квартале 2021 года.

"Фактически, рынок вернулся к пропорции 2018 года", - отмечает GS Group.

В компании полагают, что падение доли смартфонов - это временное явление: позиции лидеров рынка, прекративших поставки в Россию (Apple, Samsung и ряд других), будут вскоре заменены другими брендами и частично компенсированы параллельным импортом.

По оценке GS Group, оборот российского рынка смартфонов в I квартале 2022 года составил 193 млрд рублей (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных телефонов - 197 млрд рублей. Расходы на смартфоны в России выросли на 10%. Падение объемов в штуках на 14 % компенсировал рост цен на 27%, в том числе за счет роста курса валют на 16%.

Лидером по выручке за счет высокой цены устройств пока остается Apple - 43% (85 млрд рублей), примерно такой же объем (44%) занимают другие три лидера: Samsung (20%, 39 млрд рублей), Xiaomi (17%, 34 млрд рублей) и Realme (8%, 15 млрд рублей).

GS Group Apple Samsung Xiaomi Realme
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