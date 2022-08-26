Китайский сервис интернет-услуг Meituan сократил квартальный убыток в три раза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Meituan сократила чистый убыток во втором квартале 2022 года в три раза и увеличила выручку на 16% на фоне роста операционной прибыли в ключевом направлении бизнеса.

Чистый убыток Meituan в апреле-июне составил 1,12 млрд юаней ($163,5 млн) против 3,36 млрд юаней годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 50,94 млрд юаней с 43,76 млрд юаней годом ранее.

Операционная прибыль ключевого сегмента бизнеса, включающего доставку еды, а также услуги бронирования столов в ресторанах и номеров в гостиницах, выросла до 8,26 млрд юаней с 5,91 млрд юаней.

Доходы сервиса доставки еды повысились на 15%, до 15,95 млрд юаней. Выручка новых бизнесов Meituan, включая доставку продуктов и мелкооптовые закупки, подскочила на 41%, до 14,2 млрд юаней.

Meituan - один из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.

С начала 2022 года капитализация Meituan упала на 19,3%.