Глава Минцифры РФ счел юридически необоснованным удаление приложений VK из AppStore

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято", - сказал Шадаев на встрече с региональными журналистами в среду, его слова приводит пресс-служба министерства.

По его словам, в ведомстве это решение расценивают как недружественное по отношению к пользователям.

Как сообщалось, в понедельник из магазина AppStore пропало мобильное приложение соцсети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK: Почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы.

В VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. При этом в холдинге отметили, что сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.

Минцифры РФ также направило запрос в Apple о причинах удаления приложений из AppStore.

Позднее в Apple объяснили удаление приложений VK наличием подсанкционных акционеров.