Google откроет первый дата-центр в Японии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) планирует открыть свой первый центр обработки данных (ЦОД) в Японии в 2023 году, написал в блоге глава компании Сундар Пичаи.

ЦОД разместится в небольшом городе Индзай в префектуре Тиба. Он будет открыт в рамках программы инвестиций в инфраструктуру компании в стране в размере $730 млн в период с 2022 по 2024 год.

Сообщение об открытии дата-центра было сделано после визита Пичаи в Японию и встречи с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

У Alphabet уже действуют несколько ЦОД в Азии, в Сингапуре и на Тайване. Ранее компания сообщила о планах потратить $9,5 млрд в текущем году на строительство новых дата-центров и офисов в США.

С начала 2022 года капитализация Alphabet упала на 29,3%, до $1,33 трлн.