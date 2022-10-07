Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Google откроет первый дата-центр в Японии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) планирует открыть свой первый центр обработки данных (ЦОД) в Японии в 2023 году, написал в блоге глава компании Сундар Пичаи.

ЦОД разместится в небольшом городе Индзай в префектуре Тиба. Он будет открыт в рамках программы инвестиций в инфраструктуру компании в стране в размере $730 млн в период с 2022 по 2024 год.

Сообщение об открытии дата-центра было сделано после визита Пичаи в Японию и встречи с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

У Alphabet уже действуют несколько ЦОД в Азии, в Сингапуре и на Тайване. Ранее компания сообщила о планах потратить $9,5 млрд в текущем году на строительство новых дата-центров и офисов в США.

С начала 2022 года капитализация Alphabet упала на 29,3%, до $1,33 трлн.

Google Япония Сундар Пичаи Индзай Тиба Alphabet
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Минцифры пообещало бороться с формализмом по поданным на Госуслугах жалобам на мобилизацию

Сервис информирования об отзыве автомобилей запущен на Госуслугах

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

"Мегафон" и Yota до конца 2023 года объединят розницу

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });