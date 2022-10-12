Правительство запланировало эксперимент по использованию открытого ПО

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о проведении эксперимента по использованию open source программного обеспечения, в рамках которого должен быть создан репозиторий открытого ПО. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эксперимент должен быть проведен с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года, следует из документа. Речь идет о предоставлении права использования программ для ЭВМ, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право которых принадлежит государству, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения.

Участники эксперимента - Минцифры, МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, на добровольной основе), а также остальные госорганы, госкопорации, юрлица и физлица, направившие заявки об участии в эксперименте.

РФРИТ рекомендуется заняться отбором заявок до 1 мая 2023 года, Минцифры определит методику отбора и итоговый перечень участников. Не позднее чем через 30 дней после завершения эксперимента должна быть проведена оценка его результатов и о них должно быть доложено в правительство.

Как отмечается в положении о проведении эксперимента, под понятием "открытого программного обеспечения", понимается ПО, распространяемое на условиях открытой лицензии. Тогда как открытая лицензия должна удовлетворять ряду требований, например, "не должна налагать каких-либо ограничений на использование (включая распространение и продажу экземпляра)", "должна являться безвозмездной". Кроме того, должна быть доступность исходных текстов ПО, возможность переработки, и лицензия "не должна содержать условия, ограничивающие использование ПО любым лицом или группой лиц".

Отмечается, что эксперимент должен создать условия для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления. Также он должен помочь сформировать сообщество разработчиков open source решений и выявить дополнительные требования к безопасности публикуемого и распространяемого открытого ПО.

По итогам эксперимента планируется подготовить предложения по нормативному регулированию и методической поддержке публикации open sourse решений.

РФРИТ также должен обеспечить создание национального репозитория такого ПО и порядок отбора и требования к оператору этого репозитория - российской НКО. Указывается, что его создание будет обеспечено без привлечения средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Минцифры в рамках антикризисных мер поддержки IT-отрасли предложило выделить целевое финансирование на создание в России "зеркала" репозитория открытого программного обеспечения GitHub. Замглавы Минцифры Максим Паршин отмечал, что речь идет не о разработке отдельного решения, а о выборе из имеющихся репозиториев российских разработчиков с его последующей доработкой и усовершенствованием, при этом в министерстве уже составлен шорт-лист имеющихся решений.