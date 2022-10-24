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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В кабмине заявили о 80-процентном росте числа кибератак на РФ в текущем году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80 процентов увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году госсектор", - сказал Чернышенко в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что 25 тысяч кибератак на госресурсы были успешно нейтрализованы. Также удалось ликвидировать 1200 инцидентов на критической инфраструктуре.

"Понятно, что эта борьба будет продолжаться всегда - против нас воюют кибервойска всех недружественных стран. Но очень важно, что по вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. Мы продолжаем эффективно обороняться", - заявил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко
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