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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Автовладельцы смогут предъявлять права в электронном виде через "ВКонтакте"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госуслуги запускают тестовую версию мини-приложения "Авто" в социальной сети "ВКонтакте", позволяющее предъявлять электронное водительское удостоверение, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

"С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение", - говорится там.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение "ВКонтакте", затем во вкладке "Сервисы" открыть мини-приложение "Госуслуги" и выбрать раздел "Авто". После авторизации на Госуслугах произойдет автоматический возврат на портал.

В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. "Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети", - отмечают в министерстве.

Также в мини-приложении работает большинство функций "Госуслуг Авто". Так, помимо электронного водительского удостоверения, можно предъявить электронный СТС, передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их и просмотреть документы на автомобиль.

"Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как 3 сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все" - отметили в Минцифры.

В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС, добавили там.

Ранее в сентябре сообщил глава VK Владимир Кириенко сообщал, что холдинг запустит сервис записи на прием к врачу и мини-апп для автовладельцев, которые будут интегрированы с порталом Госуслуг.

Госуслуги Минцифры ВКонтакте
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