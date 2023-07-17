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Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к оригиналу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает приравнять электронную версию водительских прав, размещенную в мобильном приложении "Госуслуги Авто", к оригинальному документу. Проект такого постановления правительства, вносящего изменения в ПДД, министерство выложило на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими Правилами, приравнивается к предъявлению таких документов",- говорится в документе.

Минцифры предлагает, чтобы правила дорожного движения разрешали водителям предъявлять права в том числе и в электронном виде, путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении "Госуслуги Авто", сказано в пояснительной записке.

Это бы упростило подтверждение права управления транспортным средством, а также способствовало бы цифровизации отношений, связанных с безопасностью дорожного движения.

Публичное обсуждение проекта завершится 31 июля.

Электронная версия водительских прав появилась в приложении "Госуслуги Авто" в середине января. Там же есть и цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Для предъявления электронных документов необходимо выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать "Предъявить документы", после чего инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу, и данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции. Сделать это можно даже без доступа в интернет.

"Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей", - сообщили тогда в Минцифры.

В МВД при этом заявили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в оригинальном виде, поскольку это закреплено в пункте 2.1.1. ПДД.

Госуслуги МВД Минцифры
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