ГК Option до конца года начнет строить завод комплектующих для ноутбуков

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний Option до конца 2022 года начнет строить в Ростове-на-Дону завод по производству комплектующих для отечественных ноутбуков, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Инвестиции в первый этап строительства составят порядка 800 млн рублей. Компания сможет выпускать порядка 50 тысяч ноутбуков в год", - сказал он.

По его словам, программное обеспечение и значительная часть деталей для ноутбуков будут отечественными. В перспективе завод будет производить детали корпуса и упаковку. До завершения строительства основного производства детали корпуса и упаковка будут изготовляться в Ессентуках на базе завода "Бештау Электроникс". Там уже налажен выпуск материнских плат для мониторов и системных блоков.

Кроме того, в рамках импортозамещения, компания планирует создать в Ростове-на-Дону производство литий-ионных батарей для ноутбуков. "Сейчас в нашей стране батареи этого типа выпускают только для автопрома и бесперебойных блоков питания. Кроме того, "Бештау" - единственный в мире производитель полностью пластиковых, устойчивых к деформации при нагревании корпусов для системного блока компьютера. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией", - пояснил вице-губернатор.

В июне технический директор ГК Option Олег Осипов говорил, что завод в Ростове-на-Дону заработает к апрелю-маю 2023 года. На первый этап проекта инвестор потратит 800 млн рублей. К 2024 году планируется увеличение инвестиций до 2,5 млрд рублей. Максимальный объем производства предприятия составит 150 тысяч ноутбуков в год. Выручка в первый год работы ожидается на уровне 3 млрд рублей, а через три года предполагается ее увеличение в два раза.

ООО "Бештау Электроникс" зарегистрировано в сентябре 2021 года. Вид деятельности - производство компьютеров и периферийного оборудования. Уставный капитал компании поделен между тремя физлицами, гражданами России.

Ростовская ГК Option 20 лет работает на российском рынке электронной техники и ИТ-решений, имеет сборочные мощности на территории России: SMT-линию (линию поверхностного монтажа - ИФ) для производства материнских плат, SSD-дисков, блоков питания и линию термопластавтоматов (ТПА) для производства пластиковых корпусов для ПК, ноутбуков и моноблоков.