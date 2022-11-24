В РФ создадут корпоративный университет по развитию квантовых вычислений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России появится корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома", сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений на федеральном уровне будет создан корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома". В проекте в дальнейшем будут участвовать ведущие вузы страны, где будут реализованы программы дополнительного образования, включающие наиболее эффективные решения по развитию квантовых вычислений и передовых практик", – передаёт слова Чернышенко пресс-служба.



Также президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, который возглавляет, вице-премьер, утвердил изменения в дорожные карты "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления", которые были наполнены новыми мероприятиям и продлены до 2030 года. В частности, были увеличены целевые показатели, такие как протяженность квантовых сетей: к 2025 году она должна составить 7 тыс. км, а к 2030 году - 15 тыс. км.

Чернышенко уточнил, что результаты "дорожной карты" направлены на "создание полного цикла разработки и производства компонентов, устройств и систем квантовых коммуникаций, а также на реализацию мер государственной поддержки развития высокотехнологичного направления".

Развитие квантовых коммуникаций в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между правительством и "РЖД", а развитие квантовых вычислений - в рамках соглашения между правительством и "Росатомом".