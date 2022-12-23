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Microsoft пообещала бороться за покупку Activision Blizzard

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft представила собственные аргументы в ответ на иск Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая пытается заблокировать ее сделку с Activision Blizzard Inc., выпускающей такие игры как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft. Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft.

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Компания утверждает, что покупка ею Activision, не навредит конкуренции в этой сфере.

В заявлении Microsoft отмечается, что она не является ведущим мировым разработчиком игровых консолей или контента для них, а с покупкой Activision рассчитывает повысить свою конкурентоспособность. "Мы стремимся увеличить присутствие на рынке мобильных игр, при том что три четверти продуктов Activision и более трети ее выручки связаны именно с этим сегментом", - говорится в заявлении Microsoft, распространенном в ответ на иск FTC.

В компании также считают "хорошим начинанием" стремление повысить доступность "ограниченного портфеля популярных игр Activision для потребителей за счет их распространения на большем числе платформ".

Microsoft производит игровые приставки Xbox и конкурирует в этом сегменте с Sony Corp. (производитель консолей PlayStation) и Nintendo Co. (Switch).

FTC считает, что сделка даст Microsoft возможность контролировать доступ пользователей к видеоиграм Activision на устройствах помимо Xbox. Регулятор полагает, что сделка может привести к подъему цен на игры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок, писала The Wall Street Journal.

В Microsoft, однако, считают, что сделка не сможет помешать конкуренции в "высоко конкурентной сфере". "Это особенно очевидно, когда производитель дал четко понять, что не намерен закрывать доступ к игре для (приставок - ИФ) конкурентов", - заявила компания.

Microsoft незадолго до подачи иска FTC сообщила регулятору о готовности подписать юридически обязывающее соглашение о сохранении доступа к Call of Duty для альтернативных консолей, по крайней мере, на 10 лет.

Регуляторы Евросоюза и Великобритании также проверяют сделку. 21 декабря Управление по защите конкуренции и рынкам Соединенного Королевства (Competition and Markets Authority, CMA) сообщило, что три четверти отзывов, полученных им от пользователей, говорят в поддержку сделки.

Судебные разбирательства между Microsoft и FTC намечены на август. Компания, однако, рассчитывает на достижение мирового соглашения с регулятором.

Microsoft объявила о планах покупки Activision в январе 2022 года, сумма сделки составляет $69 млрд.

Activision Blizzard Microsoft FTC США Великобритания
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