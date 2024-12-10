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Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете
Здание Государственной думы РФ в Москве
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя.

Эти поправки сенатор Артем Шейкин внес ко второму чтению законопроекта № 600974-8. Они дополняют закон № 38-ФЗ "О рекламе" новой статьей 18.2 об обязательных отчислениях за распространение рекламы в интернете.

Согласно поправкам, "рекламораспространители и операторы рекламных систем", распространяющие в интернете рекламу, "направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории России", будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы.

Отчисления будут направляться в федеральный бюджет и использоваться для государственной поддержки правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр, предусмотренный статьей 121 закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и "обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ".

Поправки предусматривают, что правительство РФ будет определять критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в интернете.

Базой расчета обязательных отчислений является доход, полученный в течение квартала рекламораспространителями, операторами рекламных систем от реализации услуг по распространению такой рекламы в интернете.

Обязательные отчисления устанавливаются в размере 3% от базы расчета, указывается в поправках.

Рекламодатель, являющийся российским юридическим лицом, российским индивидуальным предпринимателем или гражданином РФ, заключивший договор, предусматривающий распространение такой рекламы, с иностранной организацией, иностранным гражданином или лицом без гражданства, выступает лицом, на которое "возложены обязанности по исчислению и удержанию из денежных средств, выплачиваемых иностранному лицу, с которым заключен договор, денежных средств, перечисляемых в федеральный бюджет в качестве обязательных отчислений", говорится в поправках.

Рекламодатель должен будет информировать иностранное лицо, с которым заключен договор, о перечислении в федеральный бюджет обязательных отчислений, предусматривают поправки.

Исключения

Согласно поправкам, обязательные отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются:

а) вещатели телеканалов или радиоканалов;

б) информационные агентства.

Отчисления также не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, которые зарегистрированы в соответствии с законом от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в качестве сетевых изданий, редакции или учредители которых соответствуют одному из следующих критериев: а) учреждены государственными или муниципальными органами и организациями либо в их уставном (складочном) капитале имеется доля (вклад) РФ, субъекта РФ или муниципального образования; б) в течение года получали бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета на функционирование СМИ (в том числе в форме субсидий); в) осуществляют деятельность редакции, или издателя, или учредителя периодического печатного издания в случае, если совокупный тираж выпускаемой продукции, вышедшей в свет в течение года, составил не менее чем: 15 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью два и более раза в неделю; 2,5 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью один раз в неделю, один раз в две недели или один раз в три недели; 700 тысяч экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью один раз в месяц или один раз в два месяца; 300 тысяч экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью один раз в квартал и реже.

Также отчисления не платятся, если реклама размещена на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, "получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории России".

Мониторинг

Мониторинг за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений будет осуществлять Роскомнадзор. Организационные и технические меры, необходимые для реализации РКН этих полномочий, будет осуществлять радиочастотная служба.

Обязанности по уплате обязательных отчислений также предлагается установить для лиц, распространяющих в интернете рекламу по поручению, в интересах или за счет рекламодателя или рекламораспространителя. Для таких лиц базой расчета обязательных отчислений является доход, полученный ими в течение квартала.

Все эти поправки, согласно проекту закона, вступят в силу с 1 января 2025 года.

Сам законопроект № 600974-8 в целом уточняет условия распространения рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности.

В частности, предусматривается, что если реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита, пользованием им и погашением, содержит информацию о процентных ставках, то такая реклама должна также содержать информацию о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита с использованием слов "полная стоимость кредита (займа)". Указанная информация должна предоставляться до предоставления информации о процентных ставках и указываться шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках, предусматривает проект закона.

Роскомнадзор РКН правительство Госдума Артем Шейкин
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