Microsoft оштрафована во Франции на 60 млн евро за нарушения с cookies

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Французский регулятор CNIL оштрафовал корпорацию Microsoft Corp. на 60 млн евро за нарушения, касающиеся использования cookie-файлов ее поисковым сервисом Bing. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оно проверяло сайт bing.com в период с сентября 2020 года по май 2021 года и обнаружило, что при взаимодействии с поиском Microsoft cookie-файлы использовались без согласия пользователей в рекламных целях.

Кроме того, пользователи не имели возможности легко отказаться от использования файлов cookie, без необходимости заходить в настройки браузера.

Ранее в этом году и другие американские IT-гиганты были оштрафованы во Франции за нарушения в политике использования cookie-файлов.

Так, Google, принадлежащая Alphabet Inc., была оштрафована на рекордные 150 млн евро, а Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) - на 60 млн евро.

"Мы полностью сотрудничали со CNIL и внесли ключевые изменения в наши практики обращения с cookie-файлами", - говорится в заявлении Microsoft.

Французский регулятор дал американской компании три месяца на изменение этих практик. В случае, если Microsoft не сможет выполнить требования CNIL в срок, компании придется выплачивать штраф в 60 тысяч евро за каждый день отсрочки.