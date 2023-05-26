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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Microsoft избежит штрафов во Франции за счет изменения правил использования cookies

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. внесла необходимые изменения в практики использования cookie-файлов ее поисковым сервисом Bing, во Франции, сообщил французский регулятор CNIL.

В декабре 2022 года CNIL оштрафовал Microsoft на 60 млн евро, обнаружив, что при взаимодействии пользователей с поисковым сайтом cookie-файлы сохранялись без их согласия и применялись в рекламных целях. Кроме того, пользователи не имели возможности легко отказаться от сохранения файлов cookie, без необходимости заходить в настройки браузера.

Тогда регулятор дал американской компании три месяца на изменение этих практик. CNIL предупредил, что, если Microsoft не выполнит его требования в срок, компании придется выплачивать штраф в 60 тыс. евро за каждый день отсрочки.

В пятницу регулятор заявил, что Microsoft "отреагировала в отведенные сроки и внесла технические изменения" с тем, чтобы предотвратить использование данных без согласия французских пользователей.

С начала 2023 года капитализация Microsoft выросла на 38%.

Microsoft Франция CNIL Bing
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