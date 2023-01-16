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"Бизон" получит 1,3 млрд рублей на предоставление мощностей для "Гособлака" до 2025 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Компания "Бизон" (ООО "Безопасная информационная зона", ранее входившая в структуру "Сбера") получила контракт Минцифры РФ на предоставление вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы ("Гособлако") для размещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов госорганов, следует из данных портала госзакупок.

Цена контракта составила свыше 1,3 млрд рублей. Срок его действия - до 31 декабря 2024 года.

Как отмечается в конкурсной документации, исполнитель должен предоставить ресурсы для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных (серверы, системы хранения данных), предоставить средства защиты информации, каналы связи, а также публичные IPv4-адреса (четырёхбайтные IP-адреса).

Как сообщалось, Минцифры объявило тендер в конце ноября. Тогда предполагалось, что период исполнения ограничится 2023 годом.

В октябре Минцифры подписало с ПАО "Ростелеком" контракт на предоставление мощностей "Гособлака" на 7,9 млрд рублей.
Проект "Гособлако" предполагает предоставление госорганам единой облачной платформы. В 2019 году стартовал эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов в "Гособлако". В октябре правительство РФ выпустило постановление, предусматривающее продление эксперимента до конца 2024 года.

Минцифры РФ Бизон Гособлако
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